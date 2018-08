‘Man van 42 miljoen euro’ tekent bij hekkensluiter van Portugal

Jackson Martínez is terug in het Portugese voetbal. De 31-jarige aanvaller heeft zich voor de rest van het seizoen verbonden aan Portimonense, de nummer tien van het afgelopen voetbaljaar. Martínez’ contract loopt bij Guangzhou Evergrande nog tot nieuwjaarsdag 2020 door.

De Colombiaan kwam in China niet meer in de plannen van de trainer voor. Hij werd niet ingeschreven voor het competitieseizoen en dus zat er voor de 39-voudig international niets anders op dan te vertrekken. Portimonense heeft de komst van Jackson nog niet bekendgemaakt, maar zal hem volgens onder meer A Bola begin volgende week presenteren.

De club uit Portimão lijkt Jackson goed te kunnen gebruiken, want na drie speelronden staat men met één punt op de laatste plaats in de Liga NOS. Bovendien had men niet één volwaarde spits in de selectie zitten. Komende zondag gaan Os Albinegros op bezoek bij middenmoter Rio Ave.

Jackson maakte in februari 2016 voor 42 miljoen euro de overstap van Atlético Madrid naar Guangzhou. Eerder had de club uit LaLiga ruim 37 miljoen betaald om Cha Cha Cha los te weken bij FC Porto. Bij de grootmacht uit de Liga NOS kwam Jackson in 136 wedstrijden tot 92 doelpunten en 13 assists.