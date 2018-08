Sparta doet zaken met Chelsea en haalt ‘gewenste rechtsback’

Fankaty Dabo is terug op de Hollandse velden. De rechtsback speelde vorig seizoen op huurbasis voor Vitesse en gaat nu aan de slag bij Sparta Rotterdam. Daar gaat de verdediger opnieuw samenwerken met trainer Henk Fraser.

“We hebben alles in het werk gesteld om de selectie te versterken en we zijn blij dat het alsnog gelukt is om de gewenste rechtsback naar Het Kasteel te halen”, reageert technisch manager Henk van Stee. Dabo sluit na het weekeinde aan bij zijn nieuwe werkgever.

De voormalig jeugdinternational van Engeland werd in 2007 opgenomen in de jeugdopleiding van Chelsea. Hij werd in de winter van 2017 verhuurd aan Swindon Town en in het vorige voetbaljaar kwam hij dus uit voor Vitesse. Dabo speelde 34 wedstrijden voor de Arnhemmers.