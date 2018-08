FC Utrecht sluit akkoord met PSG: ‘Hij maakte vorig seizoen veel indruk’

Jean-Christophe Bahebeck is terug bij FC Utrecht. De Eredivisionist maakt vrijdagavond bekend dat de spits per direct overkomt van Paris Saint-Germain en zijn handtekening heeft gezet onder een contract tot medio 2020, met een optie voor nog eens twee seizoenen. Vorig seizoen speelde Bahebeck op huurbasis al voor Utrecht, maar door een blessure kwam hij niet veel in actie.

Het contract van Bahebeck in het het Parc des Princes liep nog een seizoen door, maar Utrecht heeft een akkoord bereikt met PSG over zijn komst. De 25-jarige Fransman, een voormalig jeugdinternational met 34 competitieduels voor PSG op zijn cv, kwam afgelopen seizoen tot zes duels in de Eredivisie voor Utrecht. Daarin scoorde hij drie keer. Een achillespeesblessure weerhield hem ervan vaker in actie te komen voor de Domstedelingen, waarna hij terugkeerde in Parijs.

Bahebeck stroomde in 2011 door uit de jeugdopleiding van PSG. Hij werd echter geen vaste basisspeler en speelde op huurbasis voor Troyes, Valenciennes, Saint-Étienne, Pescara en dus Utrecht. "Het is geweldig dat we de selectie van deze kwaliteitsimpuls kunnen voorzien", reageert directeur voetbalzaken Jordy Zuidam op de terugkeer van Bahebeck. "Aan de transfer van Jean-Christophe gaat een heel lang, intensief traject vooraf."

"Dat het ons vlak voor het sluiten van de transfermarkt alsnog is gelukt hem vast te leggen, stemt zéér tevreden", vervolgt de directeur. "Jean-Christophe heeft vorig seizoen in een korte tijd veel indruk gemaakt. Hij beschikt over veel snelheid en is doelgericht. Vorig seizoen raakte hij al snel geblesseerd, maar nu is hij weer helemaal fit en vastberaden om een goed seizoen te draaien. We gaan er alles aan doen Jean-Christophe zo snel mogelijk wedstrijdfit te krijgen."