NAC Breda verscheurt contract na weinig gelukkig huwelijk

Mark Birighitti staat niet langer op de loonlijst bij NAC Breda. De club uit Brabant maakt bekend dat het tot medio 2019 doorlopende contract van de doelman is ontbonden. De 27-jarige Birighitti speelde sinds vorig jaar zomer in Breda.

De Parel van het Zuiden communiceert dat Birighitti ‘op dit moment’ in onderhandeling is met een andere club en het lijkt erop dat hij gaat terugkeren naar zijn vaderland. Birighitti speelde 17 wedstrijden in het eerste elftal van NAC en kreeg daarin 34 doelpunten om de oren. Twee keer behaalde hij een clean sheet.

“Helaas is de periode van Mark bij NAC niet geworden waarop we van te voren met elkaar hadden ingezet. Door de komst van twee nieuwe keepers is het perspectief op speelminuten voor Mark aanzienlijk verkleind. De afgelopen periode hebben we hier gesprekken over gevoerd en besloten dat een contractontbinding het beste is voor beide partijen. Wij wensen hem veel succes in zijn verdere carrière”, zegt directeur Hans Smulers.

Birighitti zegt dat ook hij meer van zijn tijd in het Rat Verlegh Stadion had verwacht: “Ondanks dat, houd ik goede herinneringen over aan NAC. De overwinning in De Kuip tegen Feyenoord en de ontlading die daarna los kwam is iets dat ik bijvoorbeeld niet snel meer ga vergeten. Ik wil de hele club, mijn teamgenoten en de supporters bedanken voor alle ervaringen die ik op heb kunnen doen. Het is voor mij nu zaak om weer vooruit te kijken en vol goede moed mijn nieuwe avontuur aan te gaan.”