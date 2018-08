Strootman maakt Sparta rijker: ‘Ik heb net mijn seizoenkaarten daar betaald’

Door de transfer van Kevin Strootman naar Olympique Marseille, kan Sparta Rotterdam een bedrag van 945.000 euro tegemoetzien. Ook bij zijn andere voormalig werkgevers FC Utrecht en PSV rinkelde dinsdag de kassa. In totaal brachten jeugdexponenten deze zomer bijna het complete spelersbudget van Sparta voor dit seizoen, 2,2 miljoen euro, bij elkaar.

Sparta ontving ook al een half miljoen euro voor de zelf opgeleide Denzel Dumfries, die van sc Heerenveen naar PSV ging, en de transfer van Sherel Floranus naar Heerenveen. De overstap van Strootman van AS Roma naar Marseille betekende opnieuw extra inkomsten voor de club uit Rotterdam-West. “Daar zijn we blij mee”, zegt technisch manager Henk van Stee woensdag in gesprek met De Telegraaf.

“Opleiden loont, zolang je erin blijft investeren en de lat hoog blijft leggen. Mede om dit soort bedragen ook in de toekomst tegemoet te kunnen zien.” Strootman moest erom lachen toen het Algemeen Dagblad de middenvelder met het positieve nieuws voor Sparta confronteerde. “Nou, ik heb net weer mijn twee seizoenkaarten daar betaald. Volgens mij is het prima zo.”

Strootman ruilt de Champions League weliswaar voor de Europa League in, maar dat beschouwt hij als een momentopname. Toch sluit hij enigszins abrupt vijf jaar in de Serie A af. “Er zijn dingen naar buiten gekomen, maar niet uit mijn mond. Over de wijze van vertrek bij AS Roma. Maar ik zeg heel eerlijk: ik ben enorm blij dat ik hier in Marseille ga spelen.”