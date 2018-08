Hattrick van Sol bij vijfklapper Willem II tegen weerloos Heracles

Willem II heeft zondag op overtuigende wijze de tweede overwinning van het seizoen geboekt. Een hattrick van Fran Sol en een dubbelslag van Donis Avdijaj resulteerden in een 5-0 zege op een weerloos Heracles Almelo. Sol is de eerste speler van Willem II met twee hattricks in de Eredivisie sinds Mariano Bombarda (5 december 1999), die zondag als toeschouwer aanwezig was in Tilburg.

Vorig seizoen had Willem II slechts 21 minuten nodig om Heracles op een 3-0 achterstand te zetten; ditmaal lukte dat binnen 34 minuten. De drie treffers vielen wel in een korter tijdsbestek, want tussen minuut 26 en 34 sloeg Willem II toe. Avdijaj opende de score met een fraai schot in de verre hoek, na een vlotte Tilburgse aanval. Goede combinaties boden de Duitser de mogelijkheid om zichzelf de ruimte te verschaffen voor een doeltreffend indraaiend schot.

Even daarna was het opnieuw raak voor Willem II. Robin Pröpper leverde een te korte terugspeelbal af, waarna keeper Janis Blaswich een schot van Daniel Crowley niet goed verwerkte. Zodoende kon Avdijaj voor de tweede keer toeslaan. Het was sowieso niet de middag van Blaswich: bij een stand van 0-0 resulteerde een foute aanname van de doelman bijna in een eigen doelpunt. Tot de 1-0 deed Heracles nog goed mee, maar daarna werd de ploeg van Frank Wormuth overlopen door Willem II.

Het werd voor rust ook nog 3-0: na een heerlijk aangesneden voorzet van Aras Özbiliz liep Sol weg uit de rug van zijn man, om vervolgens raak te koppen. In de tweede helft werd de schade voor Heracles alleen maar groter. Sol maakte zijn tweede vanaf de strafschopstip, na een overtreding van Alexander Merkel op Damil Dankerlui. De Tilburgers waren nog niet tevreden en twintig minuten voor tijd completeerde Sol zijn hattrick: hij werd weggestuurd met een fraaie pass en rondde gedecideerd af.