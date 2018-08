‘Bij Ajax moest je winnen, diezelfde mentaliteit zie ik hier nu ook’

Door toedoen van FC Basel kwam er vorige week al vroeg een einde aan de Europese avonturen van Vitesse voor dit seizoen, waardoor de Arnhemmers zich helemaal kunnen gaan richten op de KNVB Beker en de Eredivisie. In de Nederlandse competitie heeft de club grote ambities, aangezien Thulani Serero in navolging van aanvoerder Maikel van der Werff nu ook laat weten dat een plek bij de eerste drie haalbaar moet zijn.

“Het is een speciaal team, we hebben nauwelijks kansen weggegeven”, vertelt de middenvelder over de wedstrijd tegen sc Heerenveen van afgelopen weekend aan Voetbal International. “Dit komt ook door de coach (Leonid Slutsky, red.) en de mentaliteit die hij predikt. Iedere speler profiteert van zijn ervaringen en je ziet de een na de ander in de groep het geloof en gevoel krijgen dat we wat kunnen bereiken.”

“Dat dit een speciaal seizoen gaat worden. Iedere coach is anders, bij deze voelen de spelers zich vrij”, vervolgt Serero zijn verhaal. De Zuid-Afrikaan is bezig aan zijn tweede seizoen in Arnhem, nadat Vitesse hem vorig jaar overnam van Ajax. De middenvelder was in totaal zeven jaar actief in Amsterdam en ziet wel overeenkomsten tussen beide clubs.

“Ik heb bij Ajax gespeeld, daar moest je winnen en ik zie dezelfde mentaliteit hier nu ook. Een punt in Heerenveen is een nederlaag. Winnen en niets anders dan winnen”, legt hij uit. Serero merkt dat zijn ploeg in korte tijd enorm gegroeid is en denkt dat Vitesse, mede door de kracht die er in de ploeg zit, weleens zou kunnen gaan verrassen: “Dus zet mijn naam ook maar onder die voorspelling. Wij gaan die top drie aanvallen.”