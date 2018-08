‘Liverpool kan 10,5 miljoen euro incasseren voor Loris Karius’

Loris Karius speelde afgelopen seizoen een negatieve hoofdrol in de Champions League-finale die Liverpool speelde tegen Real Madrid en de kans is groot dat die eindstrijd ook zijn laatste officiële optreden is geweest voor the Reds. Verschillende Engelse media melden donderdag namelijk dat de 25-jarige doelman onderweg is naar Besiktas.

Liverpool en de Turkse grootmacht zijn al enige tijd met elkaar in gesprek, maar door het Offerfeest heeft de deal de nodige vertraging opgelopen. Gedurende deze periode wordt er vier dagen niet gewerkt in Turkije en Karius wordt daardoor vrijdag in Istanbul verwacht voor de medische keuring. Als de sluitpost de tests met succes doorstaat, zal hij zijn handtekening zetten onder een contract dat hem in eerste instantie een overstap op huurbasis voor de komende twee seizoenen garandeert.

De Liverpool Echo en de Daily Mirror weten dat Besiktas 2,5 miljoen euro betaalt om Karius te huren van Liverpool. Als de doelman in de komende twee jaar tijdens minstens vijftig procent van de wedstrijden die de Zwarte Adelaars spelen in actie komt en Besiktas zich weet te plaatsen voor Europees voetbal, wordt de overstap automatisch permanent gemaakt voor nog eens acht miljoen extra.

Karius zal een nieuw eenjarig contract, met een optie voor nog een seizoen in het geval dat zijn transfer naar Besiktas niet definitief wordt, bij Liverpool ondertekenen om de deal door te laten gaan, aangezien zijn huidige verbintenis afloopt in juni 2021. De keeper, die in totaal 49 keer onder de lat stond bij de Engelsen, is door de komst van Alisson Becker overbodig geworden. Simon Mignolet zal dit seizoen op Anfield blijven om als stand-in van de Braziliaan te fungeren.