45-voudig international moet de cel in na seksadvertenties van ex-vrouw

Tomás Repka is veroordeeld tot een gevangenisstraf, zo melden diverse Tsjechische media donderdagmiddag. De voormalig international moet zes maanden de cel in, zo oordeelde de rechter in Brno donderdag, aangezien de oud-voetballer fictieve seksadvertenties op internet plaatste van zijn ex-vrouw Vladka Erbova.

De 44-jarige oud-verdediger handelde niet alleen, want ook zijn huidige partner is veroordeeld: Katerina Kristelova moet een fikse boete betalen voor het feit dat zij drie advertenties online heeft geplaatst met de beeltenis van Erbova. Ook het telefoonnummer van de ex-vrouw van Repka stond enige tijd online, zo melden lokale media.

Repka heeft in totaal 45 interlands voor Tsjechië gespeeld, waarin hij een keer wist te scoren, namelijk tegen Schotland. De voormalig stopper kwam in zijn loopbaan ook drie keer uit tegen Nederland. In clubverband was Repka actief voor onder meer West Ham United en Fiorentina. In eigen land speelde hij voor Banik Ostrava, Sparta Praag en SK Dynamo Ceske Budejovice.