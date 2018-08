Manchester City betaalt vier ton en heeft talentvolle doelman binnen

Manchester City heeft zich versterkt met Gavin Bazunu. De zestienjarige doelman maakt volgend jaar zomer voor vier ton de overstap naar de jeugdopleiding van the Citizens. Tot die tijd blijft hij voor Shamrock Rovers spelen.

Bazunu, die een vierjarig contract heeft getekend bij Manchester City, kwam dit seizoen zes keer in actie in het eerste elftal van Shamrock. Hij deed onder meer mee in de Europa League-wedstrijden tegen AIK Solna en werd voor juli uitgeroepen tot Iers Voetballer van de Maand.

“Ik ben iedereen die mij heeft geholpen en die mij blijft helpen, enorm dankbaar. Mijn club, mijn medespelers, de stafleden, de fans en mijn familie en vrienden. Rovers betekent alles voor mij en ik wil gewoon hard blijven werken. Ik wil zo goed mogelijk worden”, vertelde Bazunu na het ontvangen van de award.