Oblak treurt: ‘Hij heeft een mooie kans en we moeten de beslissing respecteren’

Filipe Luís heeft maandagavond mogelijk zijn laatste wedstrijd in dienst van Atlético Madrid gespeeld. De 33-jarige vleugelverdediger stond negentig minuten in het veld in de wedstrijd tegen Valencia, die in een 1-1 gelijkspel eindigde. Paris Saint-Germain zou nadrukkelijk geïnteresseerd zijn in Filipe Luís en hij zou zelf ook openstaan voor een transfer naar Parijs.

Ploeggenoot Jan Oblak zegt tegenover verschillende Spaanse media dat hij het jammer vindt dat de Braziliaan mogelijk vertrekt bij Atlético. “Het is best vervelend als dit zijn laatste wedstrijd was, maar zo is is het voetbal. We moeten zien wat er gaat gebeuren. Filipe heeft een mooie kans en we moeten de beslissing van iedere speler respecteren”, zegt de Sloveense doelman. Diego Simeone, trainer van Atlético, gaf maandag al te kennen dat hij hoopt dat de verdediger in Madrid blijft.

“Ik kan alleen maar zeggen dat hij weet hoeveel we van hem houden en hoe belangrijk we hem vinden. Uiteraard wil ik dat hij bij ons blijft”, aldus Simeone. Filipe Luís speelt sinds 2010 in het shirt van Atlético, met uitzondering van een uitstapje van één seizoen naar Chelsea. De Braziliaan zou nu wel oren hebben naar een overstap naar Paris Saint-Germain, al heeft de Franse topclub meerdere ijzers in het vuur.

Les Parisiens zouden namelijk met Bayern München een akkoord hebben bereikt over Juan Bernat. Waarschijnlijk gaat de voorkeur van Paris Saint-Germain uit naar Filipe Luís, die bij Atlético nog een contract heeft tot medio 2019. Indien de Braziliaan niet haalbaar is, zal de kampioen van Frankrijk alsnog met Bayern zakendoen en Bernat binnenhalen.