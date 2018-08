KV Mechelen zet Nederlander na derde speelronde al op straat

Dennis van Wijk is ontslagen als trainer van KV Mechelen. Een dramatische start van het seizoen heeft de Nederlandse coach de das omgedaan. Vorig seizoen degradeerde Mechelen onder leiding van Van Wijk en desondanks mocht hij aanblijven als trainer. Nadat de club in de eerste drie wedstrijden slechts een punt behaalde heeft Van Wijk maandag zijn ontslag gekregen.

Na de degradatie naar het tweede niveau van België kreeg Van Wijk als opdracht mee om promotie af te dwingen. Nadat afgelopen weekeinde voor de tweede keer dit nog prille seizoen werd verloren, zit de tijd van Van Wijk er bij Mechelen op. Volgens de club is het besluit ‘in onderling overleg’ genomen.

“Na een gesprek over de tegenvallende resultaten hebben we in onderling overleg beslist om de samenwerking nu te stoppen”, leest een statement op de clubwebsite van KV Mechelen. “De coach gaf aan dat het gewoonweg niet loopt zoals het zou moeten. We willen verder in een positieve sfeer met een team - van hoofdcoach, assistenten, spelers, kinesisten tot materiaalmannen - dat volop voor goede prestaties gaat. Daarom zullen we snel een nieuwe hoofdcoach aanstellen die past bij het DNA van de club.”

De 55-jarige Van Wijk stond sinds januari van dit kalenderjaar aan het roer bij Mechelen. Fred Vanderbiest en Sven Swinnen nemen de taken van Van Wijk voorlopig over. "Zij zijn uiterst gemotiveerd om verder te werken aan de missie om terug te keren naar 1A.”