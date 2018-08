‘Als Ferguson er nog was geweest, was Pogba al vertrokken’

Manchester United ging zondag met 3-2 onderuit tegen Brighton & Hove Albion en Paul Pogba trok na afloop het boetekleed aan. De middenvelder zei ‘teleurgesteld’ te zijn over zijn spel, vertelde dat hij te veel ballen heeft ‘verspeeld’ en dat de mentaliteit van de gehele ploeg ‘wellicht niet juist’ was om van Brighton te winnen. Sir Alex Ferguson zou Pogba aangepakt hebben, stelt Danny Mills.

De voormalig verdediger van onder meer Leeds United en de Engelse ploeg vertelt in een interview met Sky Sports dat de voormalig manager van the Mancunians geen verslapping duldde. “Er is veel gezegd over Pogba: blijft hij of blijft hij niet. Maar wie is groter dan de club zelf? Ik denk niet dat er echt een probleem is tussen hem en José Mourinho. Ik geloof dat niet”, aldus Mills.

“Ik denk dat er misschien wel een issue is over wie er groter is: Pogba of Manchester United. En creëert hij misschien problemen door wat hij allemaal doet op de social media? Ik denk dat hij al weg was geweest als Sir Alex nog de manager was geweest. Sir Alex had de kwaliteit om betere spelers te halen wanneer hij afscheid nam van voetballers als Jaap Stam. Dan haalde hij gewoon Rio Ferdinand”, gaat de oud-rechtsback verder.

“Als Mourinho Pogba wegdoet, dan kan hij niemand anders halen. Daarnaast had Ferguson tien, vijftien jaar ervaring, had hij talloze prijzen gepakt en was hij de big boss. Hij bepaalde alles, Mourinho niet. Het is een lastige situatie. Je moet een van de beste spelers ter wereld eigenlijk laten spelen, maar hij doet het op het moment gewoon niet goed genoeg.”