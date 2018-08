Pupil buigt voor wens Guardiola: ‘Het is beter zo, ik blijf er vanaf’

Benjamin Mendy is geliefd onder de fans van Manchester City, mede vanwege de vrolijke uitspattingen van de Franse verdediger op sociale media. Manager Josep Guardiola heeft de linksback echter gewaarschuwd dat de stopper het niet te bont moet maken aangaande zijn posts op Twitter en Instagram. Mendy erkent dat hij tegenwoordig minder met zijn telefoon bezig is.

“Ik weet dat de fans ervan houden, maar de manager is de baas van het team, dus als hij iets zegt, moet ik naar hem luisteren”, wordt de 24-jarige verdediger geciteerd door verschillende Engelse media, waaronder Goal. “Iedere speler begrijpt dat. Dus in de kleedkamer, of waar dan ook op de club, grijp ik niet meer naar mijn telefoon.”

“Iedere keer dat ik mijn telefoon op zak heb en ik op Instagram of Twitter ben, moet ik voorzichtig zijn. Als ik in het trainingscentrum ben, gebruik ik mijn telefoon ook niet meer. In plaats daarvan luister ik naar de manager”, aldus Mendy, die niet expliciet wil toegeven dat Guardiola hem heeft gesommeerd minder gebruik te maken van zijn telefoon.

“Misschien is het waar, misschien niet. Ik vertrouw hem, hij heeft meer ervaring, dus ik ga nu zonder telefoon. Ik ben niet veranderd, maar in de kleedkamer gebruik ik mijn telefoon niet meer. Het is beter zo. Ik blijf er vanaf. Op het veld blijf ik echter alles geven voor het team en voor de fans”, besluit Mendy, die vorig seizoen lange tijd uit de roulatie was wegens blessureleed.