Gedecideerde Sol weigert contract uit Brazilië met ‘uitstekende voorwaarden’

Fran Sol heeft een aanbieding van Santos geweigerd. De Braziliaanse club bood de spits van Willem II een driejarig contract aan met 'uitstekende voorwaarden', aldus het Brabants Dagblad, maar de Spanjaard heeft vriendelijk bedankt. "Ik speel niet alleen voor het geld en heb ook andere doelen in het voetbal", reageert hij tegenover het regionale dagblad.

Willem II was alleen via een tussenpersoon op de hoogte van de belangstelling van Santos, zo klinkt het. Door de beslissing van Sol is het niet tot onderhandelingen gekomen tussen beide clubs en is er dus geen officieel bod uitgebracht. De 26-jarige spits heeft bij de Eredivisionist nog een contract tot het einde van het seizoen, met een optie voor nog een jaar.

Eerder deze zomer werd Sol gelinkt met clubs als Sevilla, Levante, Espanyol en Rayo Vallecano en Marca meldde onlangs dat laatstgenoemde club de beste papieren heeft om de Spanjaard te strikken. In juni gaf de aanvaller aan dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging. "Er is interesse van een aantal clubs", stelde Sol. "Ik wil per se in Europa blijven, dat is mijn eerste optie."

De spits, die zijn opleiding genoot bij Real Madrid en verder onder andere voor Villarreal speelde, stelde dat het sportieve aspect voorop staat. "Het financiële aspect is belangrijk, maar als voetballer heb ik nog tien tot vijftien jaar om te kunnen voetballen. Om geld te verdienen heb ik nog vijftien tot twintig jaar. In mijn beslissingen telt het sportieve aspect zwaarder dan het financiële aspect."