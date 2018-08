Maandag, 20 Augustus 2018

Zinchenko twijfelt over aanbieding uit Spanje

Jesé Rodríguez gaat Paris Saint-Germain verlaten. De aanvaller gaat op huurbasis aan de slag bij SD Huesca en is al in Aragon geland. (Diverse Franse media)

RB Leipzig heeft een verbeterd bod uitgebracht op Ademola Lookman. De aanvaller zou voor 25 miljoen euro kunnen terugkeren bij de club uit de Bundesliga. (Daily Mirror)

Oleksandr Zinchenko is een van de voornaamste transferdoelwitten van Real Betis. De Oekraïener is er nog niet over uit of hij naar de club uit LaLiga wil. (Sevilla ABC) De Oekraïener is er nog niet over uit of hij naar de club uit LaLiga wil.

Atlético Madrid hanteert een vraagprijs van dertig miljoen euro voor Filipe Luís. Het is daardoor de vraag of de linksback aan de slag gaat bij Paris Saint-Germain. (AS)

Aaron Ramsey staat in de belangstelling van Chelsea en Manchester United. De middenvelder heeft zijn contract bij Arsenal nog altijd niet verlengd. (Daily Mirror)