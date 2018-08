Letschert: ‘Het leek verdomme net of Lionel Messi binnenkwam’

Timo Letschert maakte zondagmiddag zijn rentree in de Eredivisie. De door Sassuolo aan FC Utrecht uitgeleende verdediger mocht even na de zeventigste minuut van het thuisduel met PEC Zwolle (2-0) zijn opwachting maken. Het publiek in De Galgenwaard gaf Letschert al een staande ovatie toen hij na enkele minuten in de tweede helft ging warmlopen. Een bijzonder moment, erkende de verdediger.

“Ik kreeg er wel een beetje kippenvel van. Ik heb altijd een goede band gehad met de supporters. We gaan gewoon op dezelfde voet door. Het leek verdomme net of Lionel Messi binnenkwam...”, beaamde de verdediger in gesprek met Voetbal International. “Maar ik ben gewoon een verdediger hoor, het valt allemaal wel mee. Maar het geeft zeker vertrouwen.”

Letschert kwam sinds zijn vertrek uit Utrecht, twee jaar geleden, tot zestien optredens in de Serie A. Daar lagen wel twee zware blessures aan ten grondslag. Hij miste het hele vorige seizoen door een gescheurde kruisband., FC Utrecht biedt hem nu de kans weer wedstrijdfit te geraken. “Ik wist al tijdens mijn blessure dat de club me wilde verhuren. Ik heb natuurlijk twee zware blessures gehad in twee jaar tijd. Aan het begin van deze zomer wilde ik nog niet weg. Ik wilde fit worden in een voor mij vertrouwde omgeving en dus heb ik er bewust voor gekozen daar de voorbereiding mee te draaien en minuten te maken. Nu ben ik voor mijn gevoel topfit.”

Letschert, 25 jaar, wil de criticasters bewijzen dat hij pech heeft gehad en dat hij in het Italiaanse voetbal succesvol had kunnen zijn én kan zijn. “Je moet gewoon mensen slopen, dat is het belangrijkste. Weet je wat het is? Het is ook irritant. Mensen praten, maar weten helemaal niet wat mij is overkomen daar. Dan kom je hier met het schuim op je bek. Ik wil gewoon laten zien wat de verhoudingen zijn.”

Letschert weet niet of hij na volgend jaar zomer terugkeert naar Sassuolo, waar hij nog een contract tot medio 2020 heeft. “Twee jaar geleden was ik altijd van het plannen, van het heel ver vooruit kijken. Na twee jaar vol blessures plan je niet meer en kijk je van week naar week. Ik zie het wel. Ik weet dat ik kwaliteiten heb, dat ik in principe overal kan spelen als ik fit ben. Of dat nu Italië is of ergens anders.”