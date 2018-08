‘Fred heeft te horen gekregen dat hij beter uit kan kijken naar een andere club’

Niet Björn Johnsen, maar Myron Boadu krijgt zondag de voorkeur in de spits bij AZ in het uitduel met FC Emmen. Trainer John van den Brom legt in gesprek met FOX Sports uit dat hij voorlopig geen reden ziet om de zeventienjarige Boadu te passeren. Fred Friday lijkt geen concurrent te vormen voor Johnsen en Boadu: hij mag weg bij AZ.

In de seizoensouverture tegen NAC Breda (5-0 zege) viel Johnsen negen minuten voor tijd in en kwam hij tot scoren. De zomeraankoop moet echter nog wachten op een basisplaats. "Dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat we heel tevreden zijn over Boadu. Bovendien heeft Björn echt tijd nodig om zich aan te passen aan onze manier van spelen en trainen. Dat is bij vrijwel elke nieuwe speler het geval en die tijd moeten wij hem geven."

"Hij kende vorige week een heel mooi debuut, met een fantastische goal, dus we houden hem achter de hand", legt Van den Brom uit. "Als hij erin komt, gebeurt er wel iets." In de voorrondes van de Europa League tegen Kairat Almaty stond Friday nog in de spits, maar die heeft zijn langste tijd gehad in Alkmaar. "Hij traint bij Jong AZ, want ik heb geen drie spitsen nodig. Fred heeft te horen gekregen dat hij beter uit kan kijken naar een andere club, maar dat is aan hem."