‘Mijn zaakwaarnemer vroeg of ik naar Real Madrid wilde vliegen’

Josh McEachran heeft het geluk in het voetbal teruggevonden. De middenvelder sloot zich op achtjarige leeftijd aan bij de jeugdopleiding van Chelsea en zou er tot de zomer van 2015 onder contract blijven staan. Toen vertrok hij voor ruim één miljoen euro naar Brentford. Van die overstap heeft McEachran geen spijt.

De 25-jarige Engelsman werd verhuurd aan Swansea City, Middlesbrough, Watford, Wigan Athletic en Vitesse en sinds drie jaar is hij dus definitief weg bij Chelsea. “Ik werd verhuurd en speelde niet. Die eerste huurperiode did kill me. Mijn vertrouwen verdween. Ik was the big thing. Ik ging naar Swansea, maar stond vaak niet op het wedstrijdformulier”, zegt hij tegen BBC 5 Live.

“En dat terwijl Brendan Rogers vaak zei dat ik the next big thing was. Carlo Ancelotti liet mij een keer of twintig wat minuten maken en daarin maakte ik indruk. Daarna ging ik dus, om wat voor reden dan ook, naar Swansea. Het probleem was niet alleen dat ik niet speelde, soms zat ik niet eens op de tribune. Ik dacht: wat gebeurt hier? Het was vreemd. Tot op de dag van vandaag weet ik niet wat er precies gebeurd is.”

“Daarna ging ik naar Middlesbrough, Watford en Wigan. Ik hobbelde wat heen en weer in de Championship. Het was heel moeilijk. Mijn vertrouwen was weg en ik had het gevoel dat ik alles helemaal opnieuw op moest bouwen.” McEachran had eerder al weg kunnen gaan bij Chelsea, want op zestienjarige leeftijd kon hij een contract voor vijf seizoenen tekenen bij Real Madrid. De voormalig jeugdinternational sloeg dat voorstel evenwel af.

“Het was vlak voor mijn zeventiende verjaardag. Ik stond op het punt om een vast contract te tekenen bij Chelsea toen mijn zaakwaarnemer vroeg: ‘wil je met je familie naar Real Madrid vliegen? Ze hebben een vijfjarig contract voor je’. ‘Wauw’, dacht ik. Maar ik was een groot Chelsea-fan en ik dacht dat ik er heel dichtbij was om door te breken. Achteraf gezien had ik de dingen misschien iets anders gedaan, maar toen dacht ik dat ik zou doorbreken bij Chelsea. Ik heb wel een beetje spijt van die beslissing”, knipoogt McEachran.