Arsenal zwaait aanvaller definitief uit na zes verhuurperiodes

Joel Campbell neemt na zeven jaar afscheid van Arsenal. De aanvaller, die zes keer werd verhuurd door the Gunners, verkast nu definitief: Serie A-club Frosinone maakt zijn komst wereldkundig op de laatste dag van de Italiaanse transfermarkt. De international van Costa Rica tekent een driejarig contract bij de promovendus, die woensdag nog Rai Vloet overnam van het Zwitserse FC Chiasso.

Campbell werd in 2011 door Arsenal overgenomen van het Costa Ricaanse Deportivo Saprissa. Hij werd nooit een vaste waarde in Engelse dienst en werd achtereenvolgens verhuurd aan Lorient, Real Betis, Olympiacos, Villarreal, Sporting Portugal en vorig seizoen nogmaals aan Betis. In totaal kwam Campbell in zeven jaar tot veertig officiële optredens voor Arsenal, in de seizoenen 2014/15 en 2015/16. Daarin noteerde hij vier doelpunten en zes assists.

De 26-jarige buitenspeler maakte deze zomer deel uit van de Costa Ricaanse WK-selectie; hij kwam tweemaal in actie in de groepsfase. In totaal was Campbell goed voor 79 interlands en 15 doelpunten voor het Centraal-Amerikaanse land. Hij kwam niet voor in de plannen van trainer Unai Emery. "We hebben drie spelers die de mogelijkheid hebben om weg te gaan: Carl Jenkinson, David Ospina en Campbell", liet de Spanjaard eerder al weten.

Het contract van Campbell in het Emirates Stadium liep nog een jaar door. Hij is de negende speler die deze zomer vertrekt bij Arsenal. Per Mertesacker beëindigde zijn carrière, terwijl Krystian Bielik (Charlton Athletic), Calum Chambers (Fulham), Matt Macey (Plymouth Argyle) en Takuma Asano (Hannover 96) verhuurd worden. Jack Wilshere (West Ham United) en Santi Cazorla (Villarreal) verkasten transfervrij; Lucas Pérez (West Ham United) en Chuba Akpom (PAOK Saloniki) werden verkocht.