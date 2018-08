‘Op de een of andere manier was het niet de avond van Feyenoord’

AS Trencín had door de 4-0 overwinning in eigen huis uitstekende papieren, maar toch was trainer Ricardo Moniz er gedurende de return niet gerust op. Feyenoord kreeg veel kansen, maar scoorde uiteindelijk slechts één keer. Trencín mag zich daardoor gaan melden in de laatste voorronde van de Europa League.

Moniz erkende na afloop voor de camera van FOX Sports dat zijn ploeg geluk heeft gehad: “Absoluut. Ze hebben genoeg kansen gehad. We konden één op één spelen, we schoven door met onze middenvelder. Maar daardoor gaven we ook een hoop ruimte weg achterin.”

Omdat Feyenoord de mogelijkheden maar niet benutte, wist Moniz dat de buit zo goed als binnen was. “Op een gegeven moment voel je gewoon dat hij niet valt. Dat is heel raar. Er waren ballen bij die je er in zag gaan, maar op een of andere manier was het niet Feyenoords avond.”

Feyenoord kwam door toedoen van Eric Botteghin relatief gauw op voorsprong in De Kuip, maar Mance maakte een minuut later gelijk. Die treffer was de ‘bottle-neck’ voor Feyenoord, aldus de 54-jarige Moniz: “We maakten te snel 1-1. In de tweede helft konden we via Joey Sleegers nog de 1-2 maken, maar Feyenoord was gewoon beter.”