Twee Serie A-duels uitgesteld; rest van eerste speelronde nog onzeker

De Serie A-wedstrijden Sampdoria - Fiorentina en AC Milan - Genoa worden verzet, zo melden diverse Italiaanse media donderdagmiddag. Sampdoria en Genoa komen allebei uit Genua, de stad die deze week werd opgeschrikt door het instorten van de Ponte Morandi. De twee wedstrijden stonden voor zondag op het programma. Over de rest van de eerste speelronde is nog geen duidelijkheid.

Zaterdag gaat de Serie A van start met de confrontaties tussen Chievo en Juventus en Lazio en Napoli, maar mogelijk worden alle wedstrijden van dit weekend in de Italiaanse competitie uitgesteld. Vanwege de tragische gebeurtenis in Genua doemen er geluiden op om de gehele start van het nieuwe voetbalseizoen te verplaatsen. De brug Ponte Morani begaf het dinsdag, met als gevolg ten minste 39 doden.

Komende zaterdag is de staatsbegrafenis, terwijl er dan ook een dag van nationale rouw is afgekondigd. “Ik heb met de voorzitters gebeld, zodat we met zijn allen kunnen zeggen dat we niet spelen”, zei Sampdoria-voorzitter Massimo Ferrero eerder op de donderdag al tegenover RMC Sport. “Ik weet zeker dat Gaetano Micchichè (van de Serie A) besluit niet te gaan spelen. Ik heb met Giuseppe Marotta gesproken en hij zei dat Juventus niet gaat spelen."

"Het is zaterdag, je kan niet spelen op de dag van de diensten. Ongeacht de beslissing van de competitieorganisator, gaan Sampdoria, Genoa en Fiorentina niet spelen. We hopen dat gezond verstand zegeviert", concludeerde hij.