Gewilde Elbers laat ‘enorme aanbieding’ van CL-deelnemer schieten

Stanley Elbers is volgens De Telegraaf hard op weg om de negende versterking van PEC Zwolle te worden. Zodra in de komende 24 uur de laatste hobbels in de onderhandelingen zijn genomen, tekent de transfervrije buitenspeler volgens het dagblad een meerjarig contract bij de Zwollenaren en sluit hij direct aan.

Elbers laat daarvoor onder meer ‘een enorme aanbieding schieten’ van BATE Borisov, zo schrijft de krant dinsdag. Het financiële voorstel van de mogelijke tegenstander van PSV in de voorronde van de Champions League was voor alle andere geïnteresseerde clubs niet te evenaren, maar toch laat de 26-jarige aanvaller zich niet door geld leiden.

Elbers sprak maandag in Keulen ook nog met Union Berlin uit de 2. Bundesliga, maar zijn toekomst lijkt in Zwolle te liggen. Hij is niet voor het eerst in beeld bij PEC. Een jaar geleden liep PEC tegen een te hoge vraagprijs van Excelsior aan. Aan het einde van vorig seizoen liep zijn contract af en zette Elbers daarop aanvankelijk zijn zinnen op een buitenlands avontuur. Hij lijkt nu alsnog in Nederland te blijven.