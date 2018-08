Bruins ‘onder protest’ akkoord met schorsing tegen Feyenoord en NAC

Luigi Bruins heeft een schikkingsvoorstel voor een schorsing van drie wedstrijden, waarvan een voorwaardelijk, geaccepteerd. De middenvelder van Excelsior kreeg zaterdagavond een rode kaart in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard, toen hij een overtreding beging op Alessandro Ciranni. Zelf vond Bruins het geen rode kaart, maar hij is desondanks voor twee duels geschorst.

Scheidsrechter Siemen Mulder had het incident niet goed waargenomen, maar stuurde Bruins op basis van videobeelden weg met een directe rode kaart. Maandag kreeg hij van de aanklager betaald voetbal een schikkingsvoorstel van drie duels. "Hoewel Bruins de straf te zwaar vindt, gaat hij toch akkoord", schrijft Excelsior op de eigen website. Hij schikt zich 'onder protest' in zijn lot.

Bij RTV Rijnmond liet Bruins zondag al zijn ongenoegen blijken over de rode kaart. "In mijn ogen zet ik een actie in, waar de bal iets voor me is. Daarna zie ik hem aan komen glijden en houd ik in principe nog in", blikt de smaakmaker van Excelsior terug. "Daarna maak ik met mijn voet vooruit contact, maar is het absoluut geen rode kaart."

"Ik heb de beelden terug gezien en daar zie je ook dat ze de beelden vaak moesten terugzien. Volgens mij kan de VAR meteen zeggen: 'Het is een rode kaart'. Dat was niet zo, dus er is best veel twijfel geweest. Ik vind als er zoveel twijfel is, mag je nooit een rode kaart trekken", concludeert Bruins, die de uitwedstrijden tegen Feyenoord en NAC Breda moet missen.