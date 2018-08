Top 10 speelronde 1 Eredivisie: AZ, Ajax en PSV goed vertegenwoordigd

Wie waren volgens de statistieken van Opta de tien beste spelers van de afgelopen speelronde in de Eredivisie? In de eerste week blijft Jonas Svensson Matthijs de Ligt en Kjell Scherpen nipt voor.

10. Gastón Pereiro PSV ), statistiek: zes kansen gecreëerd - Pereiro was direct betrokken bij negen doelpunten in zijn laatste zeven competitieduels (zes goals, drie assists).

9. Hakim Ziyech Ajax ), statistiek: vijftig passes op de helft van de tegenstander - Hakim Ziyech won vijftien persoonlijke duels, op 23 oktober 2016 (tegen Feyenoord) haalde hij dat aantal voor het laatst in een Eredivisiewedstrijd.

8. Mike van Duinen (PEC Zwolle), statistiek: elf balcontacten in de vijandelijke zestien - Van Duinen werd de eerste speler die bij zijn Eredivisie-debuut voor PEC Zwolle twee keer tot scoren kwam.

7. Oussama Idrissi ( AZ ), statistiek: zes doelpogingen, vier kansen gecreëerd - Enkel Steven Berghuis (negen) en Arbër Zeneli (acht) gaven dit kalenderjaar meer assists in de Eredivisie dan Oussama Idrissi (zeven).

6. Denzel Dumfries (PSV), statistiek: 92 procent passzuiverheid (65 passes) - Dumfries werd de eerste verdediger die bij zijn PSV-debuut in de Eredivisie scoorde sinds Jagos Vukovic in 2009.

5. Roy Beerens (Vitesse), statistiek: vijf voorzetten uit open spel - Beerens was voor het eerst sinds 21 november 2010 (voor sc Heerenveen tegen Willem II) goed voor zowel een goal als een assist in een Eredivisiewedstrijd.

4. Teun Koopmeiners (AZ), statistiek: vijf kansen gecreëerd - Sinds Opta de Eredivisie in volledig detail analyseert (2010/11) had een AZ-speler nog nooit zoveel balcontacten in een competitieduel als Koopmeiners tegen NAC (137).

3. Kjell Scherpen (FC Emmen), statistiek: vijf reddingen - Scherpen (18 jaar, 201 dagen) werd de jongste startende keeper in de Eredivisie sinds Cees Paauwe in 1996.

2. Matthijs de Ligt (Ajax), statistiek: won 82% van zijn 11 persoonlijke duels - De Ligt kwam voor de zesde keer tot scoren in de Eredivisie, voor de vierde keer was hij met het hoofd trefzeker.

1. Jonas Svensson (AZ), statistiek: vijf tackles - Svensson was, mede dankzij zijn treffer tegen NAC Breda, bij vijf goals betrokken in zijn laatste vier Eredivisie-duels (één goal, vier assists).