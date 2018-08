Manchester United stalt talentvolle verdediger opnieuw in Championship

Manchester United verhuurt Axel Tuanzebe komend seizoen opnieuw aan Aston Villa, zo maakt de Engelse club via officiële kanalen bekend. The Red Devils stalden de twintigjarige verdediger in het eerste deel van 2018 ook al bij de club uit Birmingham, maar gedurende die uitleenbeurt kwam Tuanzebe tot weinig speeltijd wegens een blessure.

Tuanzebe kwam in de tweede helft van afgelopen seizoen tot vijf competitiewedstrijden voor the Villans. Aston Villa bereikte uiteindelijk de finale van de play-offs om promotie naar de Premier League, maar verloor daarin van Fulham. De ploeg van manager Steve Bruce begint maandagavond aan het seizoen in de Championship met een uitwedstrijd tegen Hull City.

Tegen the Tigers zal Tuanzebe nog niet van de partij zijn. De jonge verdediger is tijdens de thuiswedstrijd tegen Wigan Athletic, komende zaterdag, voor het eerst inzetbaar bij Aston Villa. Tuanzebe speelde gedurende de voorbereiding in het eerste elftal van Manchester United, dat deelnam aan de International Champions Cup. Nu de voorbereidingstournee ten einde is, mag hij op huurbasis vertrekken.