‘Ik ben Ajacied, vanwege de club, niet de mensen’

Het AS Trencín van Tscheu La Ling stuit komende week op Feyenoord in de derde voorronde van de Europa League. De oud-aanvaller speelde tussen 1975 en 1982 voor Ajax en zegt dat hij nog altijd Ajacied is. “Ik geloofde helemaal in de visie van Johan Cruijff, maar daar is helaas weinig meer van over”, zegt La Ling in gesprek met De Telegraaf.

“Met Ajax heb ik geen contact meer. Ik ben Ajacied, vanwege de club, niet de mensen”, stelt de eigenaar van AS Trencín. “Ik blijf het jammer vinden dat een club met zo'n grote naam er maar niet in slaagt om een vaste plek in het Europese topvoetbal te krijgen.” La Ling herinnert zich hoe hij Cruijff na jaren weer eens tegenkwam bij Lucky Ajax.

“We hadden als spelers bonje gehad tijdens een partijtje biljarten, maar hij maakte een gebaar door te vragen of hij een bacardi-cola voor me moest bestellen. Ik zei toen: dat is goed, maar dan gaan we daarna niet biljarten. Het ijs was gebroken en zijn we samen opgetrokken in het hele technische verhaal rond Ajax”, zegt La Ling. “Dat deed hij helemaal belangeloos, omdat hij bezeten was van het idee om Ajax weer beter te maken.”

“Op een gegeven moment heeft hij me gevraagd of ik een technische analyse van de club wilde maken op de manier die ik ook bij Trencin heb toegepast. Net als Johan wilde ik daar geen cent voor hebben, maar de clubleiding stond erop dat ik ervoor werd betaald”, stelt La Ling, die aangaf dat het geld naar een goed doel moest worden overgemaakt. “Ik heb vijf maanden aan dat rapport gewerkt, maar er is mij nooit gevraagd naar welke organisatie de gage kon worden overgemaakt.”

Het enige dat volgens hem nu nog speelt, is een bodemprocedure tegen Steven ten Have. De toenmalig voorzitter van de raad van commissarissen ‘riep kwalijke dingen over Trencín en La Ling’. “Dat proces wordt nog altijd enorm vertraagd, maar hij zal zich toch een keer moeten verantwoorden voor de onzin die hij heeft verkondigd. Het is de story of my life dat ik weerstand oproep omdat ik ongrijpbaar en onafhankelijk ben. Het is zoals het is.”