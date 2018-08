Real Madrid sluit ‘El Andorrano’ na dertien jaar weer in de armen

Albert Celades is de nieuwe assistent-trainer van Julen Lopetegui bij Real Madrid, zo maakt de Spaanse club vrijdagavond bekend. De oud-middenvelder vertrok bijna een maand geleden als bondscoach van Spanje Onder-21 en erkende recent dat het congé van Lopetegui als bondscoach van Spanje daar de reden voor was. Desondanks was hij vorige maand op het WK in Rusland wel de rechterhand van Fernando Hierro, de interim-bondscoach.

Celades, 42 jaar, debuteerde in 1995/96 onder wijlen Johan Cruijff in de hoofdmacht van Barcelona. Na vier seizoenen vertrok el Andorrano naar Celta de Vigo, om een jaar later, in 2000, een contract met Real Madrid te ondertekenen. Hij maakte zodoende deel uit van de beginperiode van Florentino Pérez als voorzitter van Real Madrid. Celades speelde in totaal vier jaar in de hoofdstad en werd een seizoen aan Girondins Bordeaux verhuurd.

Celades vertrok in 2005 uit Madrid en speelde daarna nog voor Real Zaragoza en New York Red Bulls. De voormalig Spaans international richtte zich daarna op het trainersvak. Hij startte als bondscoach van Spanje Onder-16 en Onder-17 en werd in 2014 de nieuwe bondscoach van Spanje Onder-21, na het vertrek van Lopetegui naar FC Porto.