Feyenoord kent tegenstander in derde voorronde na ruime overwinning

Feyenoord neemt het in de derde voorronde van de Europa League op tegen AS Trencín. De club uit Slowakije heeft over twee wedstrijden afgerekend met het Poolse Gornik Zabrze. Donderdagavond werd het op eigen veld 4-1.

Het door Ricardo Moniz getrainde Trencín won in Zabrze met 0-1 en boekte ook in de return dus een overwinning. De Bosniër Hamza Catakovic scoorde twee keer en de overige doelpunten werden gemaakt door PhilipAzango en James Lawrence. Laatstgenoemde scoorde op aangeven van voormalig Feyenoord-aanvaller Joey Sleegers.

Bij Trencín kwamen naast Sleegers nog twee Nederlanders in actie, want Aschraf El Mahdioui werd vervangen door Philippe van Arnhem. Middenvelder Desley Ubbink bleef negentig minuten aan de kant. Feyenoord gaat op 9 augustus op bezoek bij Trencín en een week later volgt de return in De Kuip.