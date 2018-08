Puber is plots voorzitter: ‘Hij is de spreekbuis van zijn mentorklasje’

ATHENE - Ionikos speelde van 1989 tot 2007 op het hoogste niveau van Griekenland, bereikte in 2000 de bekerfinale en speelde in datzelfde jaar zelfs UEFA Cup-voetbal tegen Nantes. De afgelopen tien jaar is het echter bergafwaarts gegaan met de blauwhemden uit Piraeus. Een zestienjarige moet de club er weer bovenop helpen.

Door Gijs Freriks

Alexios Kougias heeft Ionikos overgenomen en een van zijn eerste daden was het aanstellen van zijn zoon als voorzitter. Deze Christos is nog puber en zit op de middelbare school. Toch acht Kougias sr. hem geschikt om Ionikos, dat op het derde niveau speelt, de komende jaren bij de hand te nemen. “Ik heb een zeer ontwikkelende zoon. Hij is sociaal erg vaardig. Zo is hij voor de andere kinderen van zijn mentorklasje de spreekbuis en speelt hij basketbal. Hij is erg veel bezig met sport. Het zal ook voor hem even wennen worden, maar hij gaat de club natuurlijk niet alleen leiden. Er zijn mensen die hem werk uit handen kunnen nemen en ik zal altijd garant voor hem staan”, aldus Kougias in een interview met OnSports.

De 66-jarige Kougias heeft al een heel leven in het Griekse voetbal achter de rug. Hij voetbalde voor onder meer Iraklis uit Saloniki en was tussen 1997 en 2004 korte periodes voorzitter van AEK Athene. Tevens zat hij de clubs PAS Korinthos, Aris Petroupolis, PAE Veria, PAS Giannina, PAS Lamia en Panachaiki voor en was hij actief als zaakwaarnemer. De afgestudeerd criminoloog is sinds enkele jaren bovendien grootaandeelhouder van Apollon Larissa; deze club eindigde vorig seizoen op de tiende plaats in de tweede afdeling. Kougias wil dat Larissa en Ionikos in de toekomst nauw gaan samenwerken. Een satellietclub van Larissa, dat wordt Ionikos echter niet, zo verzekert Kougias de supporters.

“Iedereen mag ervan vinden wat-ie wil. Zo is het leven. Maar Larissa en Ionikos zullen niet aan elkaar gerelateerd zijn, maar er zullen wel veel voetballers van Larissa naar Ionikos gaan. Ik ben de eigenaar van Larissa en wil die club ook helemaal niet verkopen. Maar ik vond dat ik nog een club in de omgeving van Athene nodig had. Ik heb immers een band met zowel Ionikos als met Athene. Ik wilde geen gewone club, maar een volksclub met een goed stadion. Ik wil namelijk met de jeugd in Athene gaan werken. Bij Larissa kan dat niet, want de grote talenten daar worden al gauw weggehaald door de grotere clubs uit Athene.”

“Er zullen veel spelers van Larissa naar Ionikos gaan. De meeste talenten spelen in de omgeving Athene, maar zoals ik al zei, halen die zelden het eerste elftal omdat ze dan al zijn vertrokken. We halen spelers die hier gewoon beter kunnen worden.” Kougias heeft een vijfjarenplan ontwikkeld en wil in die periode promoveren naar de tweede afdeling, de Football League. “Het is misschien mogelijk om met mijn kennis en met de hulp van mijn collega’s direct voor het kampioenschap te gaan, maar in principe beginnen we op nul. Het is al moeilijk genoeg om in de derde divisie te blijven, want in totaal degraderen er zeven teams. We moeten dit seizoen gewoon overleven. Het wordt een grote uitdaging.”

Ionikos kampte de afgelopen jaren met financiële problemen en kon daardoor geen sterke selectie op de been brengen. Als gevolg daarvan was degradatie vorig seizoen bijna een feit. De overname door Kougias kwam dan ook als geroepen. “We hopen dat dit het begin is van de officiële wedergeboorte van ons Ionikos”, schreef de officiële supportersvereniging. Ionikos kondigde de overname als volgt op de website aan: “Ionikos slaat een bladzijde om en stelt zich met veel dromen en aspiraties ten doel om een gezonde voetbalclub te ontwikkelen die de komende jaren zal excelleren.” Kougias had aanvankelijk niet gedacht dat hij bij Ionikos terecht zou komen, maar zes maanden geleden begonnen de onderhandelingen.

Vader en zoon Kougias.

“Mijn zoon heeft mij aangespoord om door te zetten. Ook daardoor is alles sneller gaan lopen”, aldus Kougias sr. tegenover Sport 24. Hij benadrukt zijn zestienjarige zoon als bestuurslid te zullen ondersteunen in het Neapolis Stadion, dat plaats biedt aan ongeveer 6.000 toeschouwers. “Mijn prioriteiten in het leven waren en blijven mijn werk en mijn kinderen. Ik deel mijn tijd slim in. Ik ben van zeven tot zeven in touw voor mijn werk en in de avond ben ik bij mijn kinderen. Dat is mijn leven. Mijn talent is dat ik de juiste mensen om mij heen verzamel. Ik slaap zes uur per nacht, dat is genoeg. Ik heb nooit langer geslapen. Toen ik als zestienjarige naar de middelbare school ging, stond ik al om 04.30 uur op om kranten rond te brengen.”

“Ik liet de kranten bij de winkels achter die nog gesloten waren. Daarna ging ik naar school. Mijn zoon is ook een harde werker. Hij zal de voorzitter zijn en wordt zo de jongste voorzitter in Griekenland”, aldus een trotse Kougias. De competitie in de Gamma Ethniki gaat eind augustus van start en in de loop van het voetbaljaar zal blijken of we inderdaad voor een door de supporters zo gedroomde ‘wedergeboorte’ van Ionikos staan. Kougias lijkt er niet aan te twijfelen dat Ionikos weer zal zegevieren in het Griekse voetbal: “Er zal iets prachtigs uit voortvloeien.”