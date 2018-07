‘Hij had één probleem: hij kwam met acht kilo overgewicht aan’

“Hij is hun belangrijkste speler. Met zijn 37 jaar is hij nog superfit en laat hij aan de bal heel mooie dingen zien.” John van den Brom vertelde op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Kairat Almaty op de hoogte te zijn van waar het voornaamste gevaar van de tegenstander schuilt. Bij Andrei Arshavin, de voormalig aanvaller van Arsenal en Zenit Sint-Petersburg die eens in één wedstrijd vier keer scoorde tegen Liverpool. Hoe vergaat het Shava eigenlijk in Kazachstan?

Door Gijs Freriks

Arshavin verdiende na zijn glansoptreden op het EK van 2008 een transfer naar Arsenal en deed het daar in zijn eerste twee jaar heel aardig, maar daarna kwam de klad erin. Hij keerde terug naar Zenit en na een uitstapje bij Kuban Krasnodar belandde hij in het voorjaar van 2016 bij Kairat. “Een geweldige gozer, een professional op het veld. Maar hij had één probleem: hij kwam met acht kilo overgewicht bij ons aan”, vertelde Aleksandr Rodionov in juli 2017. Hij werkte als dokter bij Kairat en is tegenwoordig werkzaam bij Dynamo Moskou. De technische staf wilde Arshavin meteen kunnen opstellen, maar Rodionov liet de trainers weten dat dat ‘onrealistisch’ was.

“Arshavin kreeg daarom de tijd. In vier weken tijd werkte hij intensief met mij en met een conditietrainer samen. Hij geraakte geweldig in vorm en werd de beste speler in Kazachstan.” Arshavin werd in zijn eerste seizoen tweemaal verkozen tot Speler van de Maand in de Kazachstaanse eredivisie en werd in januari vorig jaar zelfs uitgeroepen tot Voetballer van het Jaar. Het was dan ook geen verrassing dat de directie besloot om het aflopende contract van Arshavin te verlengen en in november tekende de 76-voudig international van Rusland opnieuw bij. Zijn contract loopt sindsdien tot nieuwjaarsdag door en naar alle waarschijnlijkheid zet Arshavin over vijf maanden dus een punt achter zijn carrière.

“Ik denk dat het einde van mijn carrière snel komt, het is nabij”, erkende Arshavin in mei in een interview met Kazakh TV. “Ik ben nog niet klaar met voetballen, het is het leukste dat ik in het leven doe. Ik wil ook graag in het voetbal actief blijven en we zien wel hoe het leven verdergaat. De gedachte dat het straks is afgelopen, schrikt mij soms wel af, maar dat gevoel gaat dan ook weer voor een tijdje voorbij. En komt dan weer terug. Het is een moeilijk moment in het leven van een voetballer, want je moet je leven opeens compleet omgooien en je weet niet wat er nog op je pad komt. Dat weet je niet op voorhand.”

Als Arshavin zijn kicksen in januari inderdaad aan de wilgen hangt, kan hij naar verluidt terugkeren naar Zenit. Daar zou hij adviseur kunnen worden van voorzitter Sergei Fursenko, meldden verschillende Russische media. Op het moment zijn de voetbalkunsten van Arshavin gelukkig nog te bewonderen en ook tegen AZ liet hij zien het spelletje nog niet verleerd te zijn. Hij vormde samen met Isael, aanvoerder Bauyrzhan Islamkhan en doelpuntenmaker Habib Eseola een constante plaag voor de verdediging van de Alkmaarders en was in de slotfase nog dicht bij een doelpunt. Arshavin volleerde naast. Na negentig minuten werd hij naar de kant gehaald voor Georgi Zhukov.

Door de 2-0 overwinning in het eigen Centraalstadion lijkt het Kairat van trainer Carlos Ferrer zo goed als zeker van deelname aan de derde voorronde van de Europa League, het toernooi dat Arshavin in 2008 nog met Zenit wist te winnen. “De wedstrijd ontwikkelde zich zoals we wilden”, vertelde Arshavin na afloop. “We wisten dat AZ het balbezit wilde domineren en dat hebben ze ook gedaan. Het was onze taak om met counters zo goed mogelijk van de ruimtes te beschikken. Gelukkig scoorde Eseola in beide helften op de juiste momenten. AZ had duidelijk gevaarlijke momenten, maar zoiets valt nooit te voorkomen. We hadden misschien geluk, maar hadden zelf ook nog een derde doelpunt kunnen maken. Helaas lukte dat niet.”

AZ speelde volgens Arshavin ‘typisch Nederlands voetbal’: “Met goed positiespel aan de bal. Het wordt een zware wedstrijd in Alkmaar, maar we zullen ons goed voorbereiden.” Misschien kan het voor de spelers van AZ geen kwaad dat Van den Brom hen opnieuw wijst op de geslepenheid van Arshavin. “Hij is een uitmuntende speler met een geweldig verhaal. Hij heeft voor grote clubs gespeeld en is een wereldvoetballer”, vertelde Van den Brom op de persconferentie. “Kairat heeft meer goede spelers, maar als Arshavin aan de bal is, kan hij voor problemen zorgen. Daar zijn we op voorbereid.” Voorbereid of niet: AZ ging met 2-0 ten onder en móet donderdag winnen om een dramatische start van het seizoen te voorkomen.