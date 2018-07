Fortuna Sittard haalt Ninaj: ‘We kennen hem vanuit Slowakije Onder-21’

Fortuna Sittard heeft zich versterkt met Branislav Ninaj. De Slowaakse centrumverdediger heeft zijn handtekening gezet onder een driejarig contract bij de club uit Limburg. In zijn verbintenis is een optie voor nog een seizoen opgenomen. Ninaj komt over van het Belgische Lokeren en is enkelvoudig international.

Technisch directeur Mustafa Aztopal is blij met de komst van Ninaj. Hij laat weten dat Fortuna Sittard hem al geruime tijd op het oog had. “We kennen hem al uit zijn tijd bij Slowakije Onder 21 en een speler met zijn kwaliteiten kunnen wij goed gebruiken. Hij is lang (1,91 meter, red.), fysiek sterk, heeft ervaring op het hoogste niveau in België en hij weet hoe wij bij Fortuna willen spelen. In dat spel past hij prima.”

Toen de kans zich voordeed om Ninaj in huis te halen, twijfelde Fortuna Sittard geen moment. “Toen we de kans kregen om hem vast te leggen hebben we die meteen gegrepen. Zijn bijdrage aan het elftal zal groot zijn, dan ben ik zeker van”, aldus de technisch directeur op de clubwebsite.

De ex-speler van Slovan Bratislava, Osmanlispor en MSK Zilina twijfelde niet bij zijn keuze voor Fortuna Sittard. ”Ik ken de Eredivisie en ik weet wat er gevraagd wordt. Met Fortuna krijg ik nu de kans om met te bewijzen in de Eredivisie”, klinkt het. “Toen ik hoorde van de interesse van Fortuna Sittard was het voor mij meteen duidelijk: daar wil ik voetballen. Hun verhaal was goed, niet alleen voor de korte termijn. Met het team moeten we zeker in de Eredivisie kunnen blijven. Misschien kunnen we zelfs verrassen.”