‘Ik kwam terug om hier te blijven en prijzen te winnen, dus ik ben gelukkig’

Onder Antonio Conte speelde David Luiz vorig seizoen weinig wedstrijden. De Italiaanse manager is bij Chelsea inmiddels vervangen door zijn landgenoot Maurizio Sarri en dat heeft het perspectief voor de Braziliaanse verdediger veranderd. De 31-jarige David Luiz geeft in gesprek met Goal te kennen graag bij Chelsea te willen blijven.

“Ik kwam terug naar Chelsea om hier te blijven en prijzen te winnen, dus ik ben gelukkig”, zegt de verdediger, die in 2016 voor 35 miljoen euro Paris Saint-Germain verruilde voor Chelsea. David Luiz speelde eerder tussen 2011 en 2014 voor the Blues. De Braziliaan is zeer te spreken over de nieuwe manager Sarri. “Ik houd van zijn filosofie. We hebben veel balbezit en spelen op een technische manier.”

“Hij probeert ons iedere dag te helpen om zijn filosofie zo snel mogelijk onder de knie te hebben en om alles voor Chelsea te geven”, vervolgt David Luiz. “We proberen allemaal zo snel mogelijk te leren. In fysiek en tactisch opzicht is het een uitdaging, voetbal hangt van veel factoren af. We trainen twee keer per dag om alles zo snel mogelijk op te pikken.” Chelsea versterkte zich deze zomer reeds met Jorginho, die overkwam van Napoli.

“Echt een fantastische speler, ik ben blij dat ik met hem kan spelen. Hij is echt top; wil altijd de bal en vindt altijd de ruimte. Daarnaast kent hij de filosofie van de manager al”, stelt de verdediger over zijn nieuwe ploeggenoot. Hij laat zich ook lovend uit over Ethan Ampadu, de jongeling met wie hij in de afgelopen oefenwedstrijden het centrale duo vormde. “Hij is bescheiden, blijft met beide benen op de grond en probeert iedere dag te leren. Ondanks zijn leeftijd speelt hij al op een hele volwassen manier.”