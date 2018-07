‘Jullie hebben bedragen over salaris naar buiten gebracht die niet kloppen'

Xandro Schenk leek eerder deze zomer op weg naar Sparta Rotterdam, maar uiteindelijk kaapte FC Twente de verdediger voor de neus van de Rotterdammers weg. Dat werd hem door Sparta niet in dank afgenomen, maar volgens Schenk kloppen de verhalen rondom zijn persoon niet en ‘is er een hoop gebeurd en een hoop onzin geschreven’.

“Volgens mij hebben jullie (RTV Oost, red.) bedragen over salaris naar buiten gebracht die totaal niet kloppen. Dat is een heel eigen leven gaan leiden”, benadrukt Schenk in gesprek met de regionale zender. “Ik weet niet wat jullie bronnen zijn, maar het klopt bij lange na niet. Als je het niet zeker weet, meldt dan niets. Het lijkt alsof liever nepnieuws geschreven wordt dan dat jullie, de media, niets schrijven.”

Eind juni leek hij de overstap naar Sparta te maken, de Rotterdammers maakten zelfs al melding van de komst van de verdediger, maar uiteindelijk ketste de deal toch af. Sparta was daar niet blij mee en technisch manager Henk van Stee beweerde toen dat Twente Schenks hoofd gek had gemaakt door een aanbieding te doen. “Twente heeft er niets mee te maken want ze hebben mij een aanbieding gedaan en dat is hun goed recht.”

“Sparta vond dat we een akkoord hadden en ik vond van niet, want ik heb nergens mijn handtekening gezet.” Schenk erkent dat hij zelf ook dingen fout heeft gedaan. “Je moet nooit op de foto gaan als je nog niet je handtekening hebt gezet. Dat is een les voor mij. Ik denk dat ik nog wel een keer mijn volledige verhaal ga doen.” Schenk, 25 jaar, speelde sinds 2013 voor Go Ahead Eagles. Hij heeft zich voor twee jaar aan FC Twente verbonden.