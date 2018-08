Anderson maakt droomtransfer naar Lazio: ‘Ik ga slagen, zeker weten’

ROME - “Als iemand een jaar geleden had gezegd dat ik naar Lazio zou gaan, dan had ik diegene heel raar aangekeken.” Djavan Anderson vertrok een jaar geleden bij SC Cambuur en zat toen zonder club. Na een proefperiode sleepte hij een driejarig contract uit het vuur bij Bari en nu, een jaar later, maakt Anderson promotie naar de Serie A. Hij gaat voor vijf jaar voetballen bij Lazio.

Door Gijs Freriks

De club uit Rome hoeft geen transfersom te betalen, want de 23-jarige Anderson was transfervrij sinds het bankroet van Bari. De 110 jaar oude vereniging kampte volgens de Gazzetta del Mezzogiorno met een schuld van bijna achttien miljoen euro en dus zat er niets anders op dan het aanvragen van een faillissement. Mogelijk maakt Bari een doorstart op het vierde niveau. “Dit is een slechte dag. Niet alleen voor het voetbal in Bari, maar ook voor de hele stad”, treurde burgemeester Antonio Decaro op 16 juli.

“Dit is de dag van een nederlaag, maar dan wel een nederlaag die duizend keer harder brandt dan een verliespartij op het veld. We hebben er alles aan gedaan en ook ik heb er alles aan gedaan. Als burgemeester, inwoner en als supporter. We moeten samen blijven werken, want het voetbal in Bari mag niet op deze julimiddag eindigen. Dat verdient de stad niet en dat verdienen de fans ook niet”, aldus Decaro. Het verdwijnen van Bari doet ook Anderson pijn. Het is tenslotte de club die hem heeft geholpen zijn carrière nieuw leven in te blazen, met een droomtransfer naar i Biancocelesti tot gevolg.

“Er hing al een tijdje een vreemde sfeer en er werden veel dingen geschreven over de president (Cosmo Antonio Giancaspro, GF.) en over late betalingen. We wisten dus dat het niet helemaal lekker liep, maar hadden niet gedacht dat het zo zou eindigen”, aldus Anderson. “Het is heel moeilijk en het is vervelend voor de grote stad en de historische club. Het hele Italiaanse voetbal was ook in rouw. Het is pijnlijk dat het zo gelopen is, voor iedereen die bij de club betrokken was”, vertelt Anderson in gesprek met Voetbalzone.

Hebben de problemen de spelers ook in de portemonnee geraakt?

“Ze waren weleens wat later met uitbetalen, ja, maar uiteindelijk heeft iedereen tot het laatste salaris alles ontvangen. Er zullen misschien spelers zijn die nog wachten op een bonus of zo, dat weet ik niet en daar hebben we het ook niet onderling over gehad. Het is vooral vervelend voor het personeel van Bari, zoals de materiaalmannen. Die zijn nu opeens werkloos.”

“Ik heb het allemaal gevolgd, maar op een gegeven moment moet je zelf ook door. De voetbalwereld is hard. Je kunt niet in rouw blijven hangen. Ik ben daarom ook meteen doorgegaan, ook omdat ik niet al te lang zonder club wilde zitten. Ik wist dat er veel interesse was en wilde gewoon een zo goed mogelijke beslissing nemen.”

De cijfers van Djavan Anderson bij Bari.

Als we de kranten mogen geloven, had Anderson de clubs voor het uitkiezen. Zelfs ploegen als Internazionale, Fiorentina en FC Porto werden genoemd. De rechtsback erkent dat er veel belangstelling was: “Veel clubs uit de Serie A hebben zich bij mij gemeld: Sampdoria, Bologna, Udinese, Parma, Hellas, enzovoort. Daar hebben we ook mee gesproken. Maar toen kwam Lazio opeens. En ja, Lazio is Lazio. Toen was er voor mij eigenlijk geen club meer die ik boven Lazio wilde verkiezen. Het was de grootste club die interesse in mij toonde.”

Anderson werd donderdag medisch gekeurd in de hoofdstad en sprak met voorzitter Claudio Lotito, sportief directeur Igli Tare en trainer Simone Inzaghi. “Het plan is om van mij zo snel mogelijk een basisspeler te maken. Het is alleen nog niet echt duidelijk hoe we dat gaan doen. Ik ga de voorbereiding meedraaien, maar zou ook voor een half jaar of een heel seizoen verhuurd kunnen worden. Dat moeten we nog bespreken. Het belangrijkste is dat ik hier voor vijf jaar heb getekend en natuurlijk wil ik het liefst zo snel mogelijk basisspeler worden.” Salernitana en Parma zouden interesse hebben om de Amsterdammer op huurbasis over te nemen. “Het belangrijkste is dat ik ga spelen. Als ik daarvoor een half jaar naar Salernitana of Parma moet, dan doet ik dat liever dan dat ik een half jaar op de bank zit.”

Anderson bij zijn presentatie als speler van AZ, juni 2014.

“Maar”, vervolgt Anderson. “Als ik bij Lazio niet op de bank kom te zitten, dan blijf ik natuurlijk graag hier. Of de Serie A een must voor mij is? Iedereen wil op het hoogste niveau voetballen, maar het belangrijkste is dat ik iedere wedstrijd speel. Een half jaar in de Serie B zou ook prima kunnen zijn, als ik dan maar de kans krijg om mezelf klaar te stomen voor het eerste van Lazio. Dan zie ik zo’n tussenstap als een investering. Het niveau in Italië ligt sowieso hoog, dus in principe kan ik alleen maar winnen. Of ik nu verhuurd word of niet. Ik heb in ieder geval vertrouwen in mezelf en dat ik ga slagen bij Lazio, dat weet ik zeker.”

Verbaas jij jezelf op sportief gebied?

“Eigenlijk niet. Ik heb jarenlang bij Ajax rondgelopen en daar ging het mij allemaal wel gemakkelijk af. Daarna ben ik naar AZ gegaan en toen begon een lastige periode. Die lastige periode is wat de mensen vaak onthouden van een voetballer. Dat is logisch, maar voor mij was het ook een periode waarin ik mezelf heb proberen terug te vechten omdat ik wist dat ik het in mij had om uit dat dal te klimmen. Dus verbaasd ben ik niet, maar opgelucht wel. Ik heb altijd méér willen bereiken. Sinds vorig jaar gaat het alleen maar de positieve kant op.”

Djavan Anderson werd opgenomen in het Team van het Jaar in de Serie B.

Je wordt al maanden met diverse clubs in verband gebracht en ook met topploegen als Internazionale en FC Porto. Hoe lukt het om je te blijven concentreren?

“Eigenlijk doet dat mij niet zoveel. Ik ben het afgelopen jaren mentaal zoveel sterker geworden dat ik alles om mij heen kan uitschakelen als ik mezelf een bepaald doel heb gesteld. Ik probeer gewoon te genieten van het moment, want ik weet hoe snel alles kan veranderen. Een jaar geleden zat ik namelijk nog zonder club. Als er wordt gespeculeerd en grote clubs interesse hebben, dan is dat mooi, maar veel waarde hecht ik er niet aan.”

In hoeverre meent Lazio het serieus, denk je? Het komt ook voor dat clubs enkel transfervrije spelers vastleggen om ze met winst te verkopen…

“Lazio was al geïnteresseerd toen Bari nog niet failliet was. Het faillissement heeft een en ander misschien versneld, maar dat ze al geïnteresseerd waren, is voor mij een bevestiging dat ze mij graag wilden hebben. De directeur en de president hebben een plan met mij en dat is het belangrijkste. Zij weten welke stappen ik moet zetten om mijn doelen te bereiken.”

Lees hier ons interview met Djavan Anderson uit oktober terug.

Tot slot: als je bij Lazio een basisplaats verovert, zou het kunnen dat de KNVB ook een keer komt kijken. Is dat iets waar je over droomt?

“Natuurlijk. Ik heb met de Onder-17 van het Nederlands elftal het EK gewonnen en dat is altijd blijven hangen. Dat heb ik ook altijd willen doortrekken. Als het loopt zoals ik wil dat het loopt, dan zou zoiets ongetwijfeld een stapje dichterbij kunnen komen. Ik heb altijd vertrouwen in mezelf gehad en sluit daarom niets uit. Oranje is zeker iets wat op mijn wensenlijstje staat, maar ik ga er natuurlijk niet over…”