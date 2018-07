‘Koeman is een keer bij Ajax geweest en toen hebben we even gesproken’

Klaas-Jan Huntelaar houdt er rekening mee dat hij zijn laatste wedstrijd voor het Nederlands elftal heeft gespeeld, maar legt zich daar niet bij neer. De spits van Ajax zegt dat het 5-3-2-systeem van bondscoach Ronald Koeman niet in zijn voordeel werkt.

Vorig jaar zat Huntelaar onder bondscoach Dick Advocaat voor het laatst bij de voorselectie. Daarna bleef het stil rondom Huntelaar en het Nederlands elftal. “Tijdens het WK denk ik wel aan Oranje. Maar het ligt nu niet voor de hand dat ik erbij kom, gezien de keuzes die gemaakt zijn. Het systeem is niet in mijn voordeel”, aldus Huntelaar in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Bondscoach Ronald Koeman is een keer bij Ajax geweest en toen hebben we even gesproken. Hij vertelde mij open en eerlijk dat hij met een jonge generatie verder gaat. Prima, maar ik heb ook gezegd dat ik altijd gretig blijf.''

Huntelaar kwam vorig seizoen regelmatig in actie bij Ajax en gaat ook komend seizoen weer de concurrentie aan met Kasper Dolberg. De Deen kon door een blessure niet in actie komen tegen Sturm Graz (2-0). Huntelaar miste een aantal opgelegde kansen in deze wedstrijd, net zoals hij ook vorig seizoen veel mogelijkheden liet liggen. “Ik had er meer uit moeten halen. Meer doelpunten moeten maken, meer assists moeten geven. Soms was het wel oké, maar soms ook niet. Ik miste te veel kansen”, erkent de aanvaller.

Huntelaar maakt zich geen zorgen over het feit dat hij meer kansen mist dan voorheen. “Dat wijt ik ook niet aan het feit dat ik ouder word. Ik wil het maximale eruit halen. Ik gebruik het vorige seizoen juist als motivatie. Zo gaat dat in een loopbaan. Dingen mislukken, dan moet je weer doorgaan totdat het wel lukt.''