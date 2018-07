Totti strooit met complimenten: ‘Kluivert kan je altijd in de problemen brengen’

Justin Kluivert maakte deze zomer voor minimaal 17,25 miljoen euro de overstap van Ajax naar AS Roma. De negentienjarige buitenspeler heeft tot dusver een goede indruk gemaakt bij veel mensen bij de Italiaanse club, zo gaf president James Pallotta al aan. Ook Roma-legende Francesco Totti is te spreken over de kwaliteiten van de Nederlander.

“Ik heb met zijn vader gespeeld (Patrick Kluivert, red.). Ze lijken op elkaar, maar zijn als spelers verschillend. Zijn vader was een stroper, een speler die was gemaakt voor het strafschopgebied, terwijl zijn zoon een echte sprinter is. Hij probeert je zo vaak mogelijk op te zoeken, altijd op zoek naar de één-op-één duels”, zegt Totti, die vragen van Twitteraars beantwoordt.

“Hij kan je altijd in de problemen brengen. Hij is klein en dun, maar sluw. Hij kan daarom nuttig zijn”, analyseert de legende van Roma. Aanvallende middenvelder Javier Pastore heeft zich deze zomer eveneens aangesloten bij Roma door Paris Saint-Germain na vele seizoenen te verlaten. Totti laat weten dat Roma een speler als Pastore echt nodig had.

“We kennen hem allemaal. Hij heeft kwaliteit en is constant”, aldus de Italiaanse oud-voetballer. “Deze selectie had hem echt nodig, zeker op dit moment. Hij is een exceptionele gozer die openstaat voor iedereen. Hij is een topspeler en we zijn blij dat wij hem hebben.” De 29-jarige Argentijn heeft net als Kluivert tot medio 2023 getekend in de Italiaanse hoofdstad.