‘Ik had mijn besluit al genomen voordat Wenger de knoop had doorgehakt’

Thomas Tuchel werd, nog voordat Arsène Wenger zijn afscheid bij Arsenal aankondigde, getipt als mogelijke opvolger van de Fransman. Het liep echter anders: Tuchel tekende bij Paris Saint-Germain en treedt zaterdag op de International Champions Cup aan tegen Arsenal. Volgens Tuchel was een stap naar the Gunners nooit een serieuze optie.

De Duitser, die een jaar lang clubloos was na zijn ontslag bij Borussia Dortmund, zegt niet met Wenger te hebben gesproken voordat die zijn vertrek bekendmaakte. "Ik had mijn besluit al genomen voordat Wenger de knoop had doorgehakt. Ik heb enorm veel respect voor hem", vertelt Tuchel vanuit Singapore tegen de aanwezige pers. "Hij heeft van Arsenal een club gemaakt die bekend staat om het voetbal dat ze spelen."

"Hij is een idool en rolmodel voor iedere trainer, maar zeker voor mij. Ik heb echter niet met hem gesproken en ik had al besloten naar Parijs te gaan. Ik weet niet of ik ooit zijn beoogde opvolger was, dus het speelde geen rol", vervolgt Tuchel, die is binnengehaald als opvolger van Unai Emery bij PSG. Op zijn beurt tekende Emery juist bij Arsenal. Tuchel heeft veel respect voor zijn voorganger, die bij PSG in twee seizoenen tweemaal de landstitel, Coupe de France en Coupe de la Ligue won.

Tuchel ziet het wel zitten om uitgebreid met Emery te praten over hun voetbalfilosofieën. "Ik zou graag met hem spreken. Dat heb ik nooit eerder gedaan, een gesprek met een van mijn voorgangers, maar Unai is een van de meest succesvolle trainers in Europa", aldus Tuchel, die door Emery een 'fantastische trainer' werd genoemd die 'de kans' verdient in Parijs. "Hij had een warme boodschap voor me toen ik naar PSG kwam en daar was ik heel dankbaar voor. Het was blijk van zijn karakter. Ik zou graag met hem tot in detail over voetbal praten."