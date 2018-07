Hoeness bevestigt transfer: Bayern betaalt miljoenen en troeft PSV af

Alphonso Davies maakt de overstap naar Bayern München. President Uli Hoeness bevestigt dinsdag in gesprek met SPORT 1 dat de zeventienjarige aanvaller Vancouver Whitecaps gaat verlaten voor de Duitse topclub. Naar verluidt betaalt der Rekordmeister een transfersom van ruim tien miljoen euro om het talent te strikken. Davies gaat het seizoen afmaken bij Vancouver Whitecaps en sluit in januari aan bij Bayern.

De jongeling ondergaat binnenkort de medische keuring om de transfer rond te maken. De in Ghana geboren Canadees, die ook over een Liberiaans paspoort beschikt, ruilde de Edmonton Strikers drie jaar geleden in voor Vancouver Whitecaps en had er nog een contract tot nieuwjaarsdag. Met de komst van Davies heeft Bayern verschillende clubs in Europa afgetroefd.

De Toronto Sun meldde twee weken geleden nog dat de zesvoudig A-international ook in beeld is bij onder meer Real Madrid, Manchester United, Liverpool én PSV. De linkspoot scoorde tot dusverre 7 keer in 68 wedstrijden voor Vancouver Whitecaps. De Europese clubs aasden op de jongeling sinds zijn uitmuntende prestaties op de Gold Cup vorig jaar.

Davies zou afgelopen december drie weken op proef gaan bij United, maar Vancouver Whitecaps wilde uiteindelijk toch niet meewerken. Davies, die vooral als linksbuiten wordt gebruikt, staat bekend om zijn snelheid, gecombineerd met de kwaliteit om verdedigers op het verkeerde been te zetten, zo luidt het oordeel van verschillende lokale media.