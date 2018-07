Newcastle maakt miljoenenverlies met transfer van 42-voudig international

Chancel Mbemba vervolgt zijn loopbaan in Portugal. Newcastle United en FC Porto melden maandag via de officiële kanalen dat de 23-jarige verdediger de Premier League inruilt voor de Liga NOS. De 42-voudig international van de Democratische Republiek Congo verkast naar verluidt voor ongeveer acht miljoen euro.

Newcastle verkoopt de stopper met verlies, aangezien Mbemba in de zomer van 2015 voor twaalf miljoen euro werd weggeplukt bij Anderlecht. In drie jaar tijd kwam de centrale verdediger tot 59 wedstrijden in het shirt van the Magpies, waarin hij een keer scoorde. Mbemba lag nog tot de zomer van 2022 vast bij de Premier League-club.

De onderhandelingen tussen de twee clubs waren moeizaam, aangezien Newcastle tien miljoen verlangde, terwijl Porto begon met een openingsbod van zes miljoen. Uiteindelijk zouden de twee partijen elkaar gevonden hebben bij een som van acht miljoen. In Portugal heeft Mbemba zijn handtekening gezet onder een verbintenis tot medio 2022.

"Ik ga mijn best doen in dit shirt", laat de centrale verdediger maandag op de site van de Portugese topclub weten. "Dit is een geweldige stap voor mij. Iedereen kent FC Porto, een geweldige club. Ik kan me herinneren dat ik in Afrika was toen ik FC Porto de Champions League zag winnen (in 2004, red.). Ik ben zo blij dat ik mag tekenen bij FC Porto."