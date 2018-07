‘Natuurlijk wil ik me bewijzen voor PSV, om daar ooit nog te kunnen spelen’

Omdat het aflopende contract van Joey Konings bij PSV niet werd verlengd, kon de twintigjarige spits vorige maand transfervrij overstappen naar Heracles Almelo. De jongeling had geen toekomst in Eindhoven: hij speelde in totaal zestien wedstrijden voor Jong PSV, maar kwam niet in aanmerking voor het eerste. Zijn gedwongen vertrek kwam aanvankelijk hard aan, vertelt hij aan TC Tubantia.

"Dat deed even pijn, maar ik heb al snel besloten om niet bij de pakken neer te zitten", vertelt Konings. "Daar heeft niemand wat aan en ikzelf al helemaal niet. Mijn doel blijft om te slagen in het betaald voetbal, dat kan ook via een andere route." In totaal speelde hij tien jaar in Eindhoven. Konings kwam bovendien uit voor het Nederlands elftal Onder-16, -17 en -18.

Ook RKC Waalwijk had interesse in Konings. Lang hoefde hij daar echter niet over te twijfelen. "De keuze tussen die clubs was niet zo moeilijk. Bij Heracles zie ik kansen om te spelen en ook nog eens in de Eredivisie", legt hij uit. "Natuurlijk wil ik me bewijzen voor PSV, om daar ooit nog te kunnen spelen. Maar nu ga ik alles geven voor deze club."

Op zondag 15 juli maakte Konings nog indruk met een dubbelslag in het vriendschappelijke duel met Jong Ajax (3-1 zege). Hij rekent niet direct op een basisplek onder trainer Frank Wormuth. "Voor mij is het seizoen geslaagd als ik aan het eind van het jaar een basisplaats heb veroverd. Ik heb niet echt een plan. Ik zal alles geven en doen wat de trainer wil."