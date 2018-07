UEFA Cup-winnaar van Feyenoord tekent voor twee jaar bij Sunderland

Glenn Loovens heeft een nieuwe club in Engeland gevonden. De verdediger vervolgt zijn loopbaan bij Sunderland, zo maakt de nummer laatst van het afgelopen Championship-seizoen bekend op de clubsite. Loovens heeft zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract in het Stadium of Light.

De 34-jarige Nederlander was transfervrij, nadat zijn contract bij Sheffield Wednesday deze zomer afliep. Loovens speelde sinds 2013 voor Sheffield en kwam tot 131 duels in de Championship voor the Owls. Vanaf het seizoen 2014/15 was hij aanvoerder. Desondanks kwam Loovens vorig seizoen maar twintig keer in actie. De club koos ervoor om zijn contract niet te verlengen.

De tweevoudig international van Oranje kon zodoende transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Loovens begon zijn loopbaan bij Feyenoord, waarvoor hij tussen 2001 en 2006 tot 27 competitieduels kwam en waarmee hij in 2002 de UEFA Cup won. Gedurende zijn dienstverband bij Feyenoord werd Loovens ook verhuurd aan Excelsior, De Graafschap en Cardiff City. Hij stapte vervolgens definitief over naar de Welshe club.

Na twee seizoenen en 67 wedstrijden voor Cardiff in de Championship verkaste Loovens naar Celtic, waarvoor hij vier jaar zou spelen. In die periode kwam hij tot 61 competitieduels en werd hij eenmaal kampioen. In het seizoen 2012/13 speelde Loovens 21 keer voor Real Zaragoza in LaLiga, waarna hij overstapte naar Sheffield Wednesday. Met Sunderland gaat hij in de League One voetballen.