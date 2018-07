Diakhaby verlaat Monaco na een jaar en tekent in Premier League

Huddersfield Town heeft zich versterkt met Adama Diakhaby. De 22-jarige buitenspeler annex aanvallende middenvelder komt over van AS Monaco en heeft zijn handtekening gezet onder een driejarig contract bij de club uit de Premier League. Huddersfield heeft de optie om daar nog een jaar aan toe te voegen. Het vertrek van Diakhaby levert Monaco naar verluidt tien miljoen euro op.

Eerder deze week doorstond Diakhaby al met succes de medische keuring. De aankoop is vrijdag aangesloten bij de selectie van Huddersfield Town, die momenteel in het Duitse Frankfurt verblijft ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. “Ik ben ontzettend blij dat we Adama vandaag mogen verwelkomen bij Huddersfield Town”, reageert manager David Wagner op de clubwebsite. “Hij is een jonge en hongerige voetballer die graag wil slagen in Engeland en dat is fantastisch voor onze club.”

“Hij is pas 22 jaar en kan dus nog veel leren en vooruitgang boeken”, aldus Wagner. “Maar ondanks zijn jonge leeftijd beschikt hij al over kwaliteiten die wij zoeken in onze aanvallende spelers. Hij is een speler die comfortabel is aan de bal en iemand die veel snelheid in zijn spel heeft. Dat sluit goed aan bij onze speelstijl.”

Diakhaby werd opgeleid bij Caen en vertrok op jonge leeftijd naar Stade Rennes. In de zomer van vorig jaar maakte hij voor tien miljoen euro de overstap naar Monaco, waar hij een contract tekende tot medio 2021. Vorig seizoen kwam hij tot 2 doelpunten in 22 competitiewedstrijden, waarvan hij er 10 vanuit de basis startte. Eerder maakte Terence Kongolo al de overstap van Monaco naar Huddersfield Town.