Bayern München krijgt slecht nieuws: miljoenendoelwit verlengt contract

Jann-Fiete Arp heeft zijn contract bij Hamburger SV verlengd, zo meldt de Duitse club vrijdagmiddag via de officiële kanalen. De achttienjarige spits stond hevig in de belangstelling van Bayern München, maar doordat Arp heeft bijgetekend tot medio 2020, lijkt een zomerse overstap naar der Rekordmeister onwaarschijnlijk.

De Duitse landskampioen meldde zich onlangs met een bod van tweeënhalf miljoen euro bij de degradant in een poging het toptalent te strikken. Ralf Becker, sportief directeur van HSV, liet aan Kicker weten dat de aanbieding van Bayern absoluut niet voldoende was. "Het bod komt niet overeen met onze verwachtingen", aldus de sportbestuurder eerder.

Het contract van Arp in Hamburg liep medio 2019 af en is dus met één jaar verlengd. De jeugdinternational maakte indruk op het EK Onder-17. Mede dankzij zijn vijf goals op het toernooi en zeven treffers op het WK Onder-17, beide vorig jaar, staat de teller op achttien doelpunten in negentien interlands. In de hoofdmacht van HSV is hij tot dusver tot achttien optredens gekomen, met twee doelpunten als resultaat