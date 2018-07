Coady onder de indruk: ‘We weten allemaal hoe goed Ajax is’

Aanvoerder Conor Coady is goed te spreken over het optreden van Wolverhampton Wanderers in de oefenwedstrijd tegen Ajax (1-1). De Engelse promovendus kwam op achterstand door een doelpunt van Donny van de Beek, maar kwam langszij via een strafschop van Rúben Neves. Volgens Coady zal Wolverhampton in de Premier League meer ploegen van het niveau van Ajax tegenkomen.

De 25-jarige Coady is afkomstig uit de jeugdopleiding van Liverpool en speelde in mei 2013 één Premier League-wedstrijd voor the Reds. Na vijf jaar staat hij voor een terugkeer op het hoogste niveau. "Dit wordt voor ons het belangrijkste seizoen uit onze carrières. We kunnen niet wachten", vertelt de centrumverdediger aan The Sun. "We hebben het goed gedaan tegen het soort team dat we in de Premier League ook zullen tegenkomen."

"We weten allemaal hoe goed Ajax is. Iedereen weet al jaren hoe Ajax speelt en hoe ze balbezit houden", vervolgt Coady. "Maar over het geheel zijn we er goed mee omgegaan. Ik stond tegenover Klaas-Jan Huntelaar en dat was fantastisch om mee te maken." Wolverhampton won eerder deze voorbereiding al van FC Basel (1-2) en Young Boys (0-4) en werkt langzaam toe naar de start van de Premier League. "Die wedstrijden waren ook goede testcases voor ons. Op 11 augustus gaat het echte werk beginnen."

Van de Beek maakte het enige Amsterdamse doelpunt na een fraaie sleepbeweging in het strafschopgebied. Coady is niet blij met de wijze waarop het doelpunt viel. "Het was slordig, omdat we de bal hadden in de hoek en de bal kwijtraakten. Maar we kunnen leren van het spelen tegen topteams als Ajax, die de bal goed rondspelen. Het is hoopgevend dat we ons op gemak oogden", sluit de Engelsman af.