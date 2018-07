‘Ik weet wat ik aan Blind heb en hij weet wat hij aan mij heeft’

Daley Blind maakte donderdagmiddag zijn officieuze rentree voor Ajax in het oefenduel met Wolverhampton Wanderers. De miljoenenaankoop vormt een centraal duo met Matthijs de Ligt in de achterhoede. Bij Oranje speelden de twee verdedigers al eens naast elkaar en volgens De Ligt zou dat volgend seizoen ook weer het geval kunnen zijn bij Ajax, zo vertelt hij in onderstaande video.