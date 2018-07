Chelsea haalt iconische Italiaan terug naar Stamford Bridge

Chelsea heeft bevestigd dat Gianfranco Zola de nieuwe assistent-trainer is op Stamford Bridge. De 52-jarige oud-aanvaller speelde van 1997 tot 2003 voor Chelsea en gaat nu landgenoot Maurizio Sarri assisteren bij the Blues.

“Dit is voor mij iets geweldigs. Ik ben bereid om hard te werken, want het gaat een moeilijke uitdaging worden, maar ik ben blij om hier te zijn. Ik ga samen met Maurizio hard werken om succesvol te zijn”, vertelt Zola op de clubwebsite. “Ik kijk uit naar deze uitdaging. Ik hoop dat we goed beginnen en we kijken allemaal uit naar dit nieuwe avontuur.”

Zola en Sarri zijn inmiddels op het vliegtuig gestapt naar Perth, waar Chelsea een trainingskamp belegt. “Het is een lange reis, maar we zijn verheugd om er naartoe te gaan en om onze supporters aldaar te vermaken. Ik weet dat ze big fans zijn, dus het is een genoegen”, besluit Zola, die tot april 2017 bij Birmingham City werkte.

Daarvoor was Zolissimo werkzaam bij Al-Arabi in Qatar, Cagliari, Watford en West Ham United. Zola begon zijn trainerscarrière als assistent bij Jong Italië en die functie gaat hij nu dus opnieuw bekleden, maar dan bij het eerste elftal van Chelsea. Vermoedelijk heeft Zola net als Sarri een contract getekend tot de zomer van 2021.