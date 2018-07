Talent van Arsenal neemt afscheid van Nederland en trekt naar Porto

Kelechi Nwakali vervolgt zijn loopbaan in Portugal. De twintigjarige aanvallende middenvelder uit Nigeria heeft zijn handtekening gezet onder een huurcontract met FC Porto en daarin is ook een optie tot koop opgenomen.

Aanvankelijk leek het erop dat Arsenal het talent bij NAC Breda zou stallen, want de voormalig jeugdinternational plaatste begin juli een foto van zichzelf op Instagram waarop hij te zien was in het Rat Verlegh Stadion. Hij neemt nu echter definitief afscheid van de Nederlandse velden om zich te voegen bij het (in eerste instantie) tweede van FC Porto.

Nwakali ruilde de Diamond Football Academy in Nigeria in de zomer van 2016 in voor Arsenal, nadat hij had uitgeblonken tijdens het WK Onder-17 in Chili. Hij groeide uit tot wereldkampioen en werd verkozen tot beste speler van het toernooi. Nwakali trad daarmee in de voetsporen van onder meer Cesc Fàbregas en Toni Kroos.

Nwakali liet zich verhuren aan MVV Maastricht en kwam in De Geusselt in totaal tot zeven doelpunten en vijf assists in 52 wedstrijden. Vorig seizoen kwam hij op huurbasis uit voor zowel VVV-Venlo als MVV. In dienst van VVV schopte Nwakali het tot één treffer en één assist in twaalf optredens. Nwakali’s contract loopt bij Arsenal overigens nog tot de zomer van 2021 door.