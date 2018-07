Juve stelt jaarloon van vier miljoen in vooruitzicht

Rai Vloet arriveert donderdagochtend in Italië om zijn transfer naar de Italiaanse promovendus Frosinone af te ronden. De middenvelder komt over van NAC Breda, waar zijn contract nog twee jaar doorliep. (Sky Italia)

Huddersfield Town heeft zijn oog laten vallen op Adama Diakhaby. De Frans jeugdinternational komt uit de jeugdopleiding van AS Monaco en maakte twee jaar geleden zijn debuut voor de Monegasken. (Sky Sports)

Daniel Sturridge stuurt toch niet aan op een vertrek bij Liverpool. De aanvaller, die in beeld zou zijn bij Sevilla en Besiktas, is van plan om voor zijn plek op Anfield te vechten. (Daily Mirror)