KNVB kondigt ook tweede experiment aan in seizoen 2018/19

De KNVB heeft dinsdagmiddag twee experimenten aangekondigd voor het seizoen 2018/19. Strafschoppen zullen volgens het ABBA-principe worden genomen en aan teamofficials, zoals een trainer of verzorger, kunnen gele en rode kaarten worden getoond.

De ABBA-volgorde wordt zowel in het betaald voetbal als in het amateurvoetbal gehanteerd. Feyenoord reageerde dinsdag al ontstemd op het nieuws dat er in de Johan Cruijff Schaal voor het eerst mee geëxperimenteerd zal worden. De KNVB staat desondanks achter het besluit. "De verwachting is dat met deze procedure beide teams een gelijkere kans hebben op het winnen van de strafschoppenserie, omdat de druk eerlijker verdeeld wordt over spelers van beide teams", verklaart de voetbalbond de keuze voor het experiment.

Bovendien kunnen in het betaald voetbal teamofficials, zoals de trainer, teammanager en verzorger, volgend seizoen gele en rode kaarten ontvangen. Daarbij geldt dat twee gele kaarten leidt tot rood. "Dit is een duidelijker communicatiemiddel vanuit de scheidsrechter naar de desbetreffende teamofficial, maar ook naar het publiek", schrijft de voetbalbond. De experimenten zijn voorgesteld door de IFAB, de internationale spelregelcommissie.